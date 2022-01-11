Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı - Haberler
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Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle beslenmede güçlük çeken tilki kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle beslenmede güçlük çeken tilki kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen ve soğuk havanın etkili olduğu ilde aç kalan bir tilki, gece ormanlık alandan merkez ilçe Palandöken'deki Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarına geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte yerleşim yerine inen tilki yiyecek aradı.

Hayvanın bu çabası bir kent sakini tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde, yol kenarındaki tilkinin bir aracın gelmesiyle hızla TOKİ konutlarının bahçesine atlayıp yiyecek arayışını sürdürerek bölgeden ayrılması dikkati çekti.

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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