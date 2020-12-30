Erzurum'da 155 günlük yoğun bakımın ardından Kovid-19'u yenen kişi alkışlarla servis odasına alındı

Erzurum'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra solunum cihazına bağlı durumda 155 gün yoğun bakımda kalan 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazıt, tedavisinin ardından alkışlarla normal servis odasına alındı.

Karayazı ilçesinden yaklaşık 5 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhammet Latif Beyazıt'ın, burada yapılan test sonucu Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Bir süre enfeksiyon servisinde tedaviye alınan Beyazıt, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak 155 gün hayatta kalma mücadelesi veren Beyazıt, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servis odasına alındı.

Yapılan tetkiklerde Kovid-19'u yendiği saptanan Beyazıt, bir süre daha gözetim ve yapılacak tedavilerin ardından taburcu edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç