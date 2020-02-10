Erzurum'da 14 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

10.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:14

Erzurum'da etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 14 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya, Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır. Bu ilçeler dışındaki ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA