Erzincan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Erzincan'da, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Erzincan'da, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Akşam saatlerinden itibaren başta Terzibaba Camisi ile Cami Kebir Camisi olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, kandil dolayısıyla düzenlenen özel programlara katıldı.

Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

Namaz kılarak dua eden cemaat, Kur'an-ı Kerim okudu.

Camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

İl Müftüsü Mehmet Burhan Çakır, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, Allah'ın lütfettiği mübarek üç aylardan biri olan recep ayına girildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir