Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha öldü Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha öldü

ERZİNCAN - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Geçtiğimiz 17 Aralık'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınan B.Ş., 17 gün sonra hayatını kaybetti.

B.Ş'nin cenazesi Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzincan'da son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi! Erzincan'da metil alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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