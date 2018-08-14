Erol Bulut: Fenerbahçe'den En Az Bir Puan Alacağımızı Düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde ligin 2. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında Göztepe deplasmanına konuk olduklarını hatırlatan Bulut, galibiyetle sezona başladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Bulut, sakatlıkları devam eden futbolcular nedeniyle Göztepe karşısına farklı bir kadroyla çıktığını, futbolcuların sahada ellerinden geleni yaparak 3 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

"BU HATALARI BU HAFTA ÇALIŞACAĞIZ"

İlk galibiyetin önemli olduğunu ancak bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Defans ve hücum anlamında yaptığımız basit hatalar var. Bu hataları bu hafta çalışacağız. Aynı hataları Fenerbahçe karşısında yaparsak daha farklı bir sonuç alırız. Fenerbahçe geçen sezon puan alamadığımız tek büyük takım. Bu hafta sonu zor bir maç olacak. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe'den en az bir puan alacağımızı düşünüyorum."

Bulut, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek açıklamasını tamamladı.

ANTRENMAN

Göztepe maçı sonrası futbolculara verilen bir günlük izin sona ererken sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular daha sonra yarı alanda pas çalışması yaptı.

Sakatlığını atlatan kaleci Fabien Ceddy Farnolle takımla birlikte çalışmaya katılırken, ameliyat olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ise kondisyoner nezaretinde düz koşu yaptı.

Öte yandan antrenmana sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Godson Azubuike katılmadı.