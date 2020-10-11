Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi
11.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:54
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralı sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralı sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın 2. büyük kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü 33 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu kaydedildi.
Azerbaycan Başsavcılığı, daha önce Ermenistan saldırı nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci