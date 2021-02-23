Ergani'de şap aşılama programı başladı
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Ergani'de şap aşılama programı başladı

23.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:06
Ergani'de şap aşılama programı başladı

Ergani ilçesinde şap aşılama programı başladı.

Ergani ilçesinde şap aşılama programı başladı.

İlçenin Sesverenpınar Mahallesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünden veteriner hekimler katılımıyla şap aşılama çalışması başladı.

Programda, şap hastalığının önemine dikkat çekilerek, şap hastalığına bağlı ekonomik kayıpların da oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında ilkbahar şap aşılama kampanyası kapsamında büyükbaş hayvan varlığının tümünün aşılanması hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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