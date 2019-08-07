Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır

07.08.2019 21:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle