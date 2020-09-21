Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst...
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Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst...

Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor"

Erdoğan:
21.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:38

Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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