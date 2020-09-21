Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst...
Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor"
21.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:38
Erdoğan: "Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen