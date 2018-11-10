Erdoğan: Hakkari'deki Mühimmat Depomuzdaki Patlama Nedeniyle 7 Şehidimiz, 25 Yaralımız Var (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Fransa'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Hakkari'deki patlamaya ilişkin, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle 7 şehidimiz, 25 yaralımız var.

"'MÜHİMMATIN MİADININ DOLMASI DİYE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI' SAVUNMA BAKANIM BANA BİLDİRDİ"

Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "'Mühimmatın miadının dolması diye bir şeyin olmadığını' Savunma Bakanım bana bildirdi. Net olarak şundandır deme durumunda henüz değiliz" dedi.

(CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ) "15 KİŞİ KESİNLİKLE HEM FAİLİ HEM DE BU CESEDİN NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR"

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu 18 kişi veya kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. İpe un seriyor. Bizim başsacımızı oraya istiyor. Olayın işlendiği yer burası ne görüşeceksen görüşürsün. İpe un sermeye gerek yok. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul'a niye geldi? Bu işin katilleri kesinlikle bu 15 veya 18'in içindedir başka yerde aramaya gerek yok. Yerli işbirlikçi kimse bunu açıklamaları lazım. Artık Suudi Arabistan bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar" diye konuştu.