Erdoğan: "Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır."
25.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:05
Erdoğan: "Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır.
Erdoğan: "Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş