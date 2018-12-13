Erdoğan'dan Tüm Birimlerin Seferber Edilmesi Talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36'da meydana gelen kazayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladı.