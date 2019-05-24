Erdoğan'dan ÖTV mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

Erdoğan'dan ÖTV mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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