Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Görüşme nerede yapılacak?

Heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine çok az bir vakit kaldı. Kritik toplantının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Görüşme hangi ülkede yapılacak? Türkiye'de mi ABD'de mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Detaylar yazımızda...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme tarihi ve yeri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek. Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi hangi ülkede?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BIDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı."

Buna göre görüşme NATO Zirvesi'nde, Haziran ayında yapılacak.

GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Görüşme Brüksel'de yapılacak.

Görüşme bugün yapılacak fakat saat kaçta başlayacak henüz bilinmiyor.

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

Görüşme Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Afganistan, Suriye ve Libya'yı konuşacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yarın Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

MASADA 3 BAŞLIK VAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi. Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.

İKİ LİDER SEÇİM SONRASI İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.