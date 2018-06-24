Erdoğan, Ankara'da Kullanılan Oyların Yarısından Fazlasını Aldı

Seçim sonuçlarının en fazla merak edildiği kentlerden biri de Başkent Ankara'ydı. Sandıkların tamamına yakınının açıldığı kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanılan oyların yarısından fazlasını alarak zaferini ilan etti.

YÜZDE 52'LİK KESİM "ERDOĞAN" DEDİ

Erdoğan'ın yüzde 52'ye yakın kesimin desteğini aldığı Ankara'da, Muharrem İnce yüzde 35'te kaldı. Meral Akşener'in yüzde 9 oy aldığı kentte, Selahattin Demirtaş yüzde 2'de kaldı.

REFERANDUMDA KAYBETMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Bökçek'in olaylı bir şekilde istifa ettiği Ankara'da referandumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 48'lik kesimden "Evet" oyu almıştı.