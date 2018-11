Erbaş: "Peygamberimiz Bütün İnsanlık İçin Huzurun, Merhametin ve Adaletin Rehberidir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz, kötülüklere bulaşan, zulme ve isyana saplananlara karşı, Allah'ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır. O, bütün insanlık için huzurun, merhametin ve adaletin rehberidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği memleketi Ordu'da, Mevlit Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı camide ibadet yapmak isteyenler oturacak yer bulmakta zorlanırken, kılınan yatsı namazı sonrası hep bir ağızdan dualar edildi.

Programda, gecenin anlamına ilişkin vaaz veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Hazreti Peygamber'in tanıtıldığını belirterek, Mevlid-i Nebi'nin öneminden bahsetti. Erbaş, "Peygamber Efendimiz, kötülüklere bulaşan, zulme ve isyana saplananlara karşı, Allah'ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır. O, bütün insanlık için huzurun, merhametin ve adaletin rehberidir. O olmasaydı insanlık nasıl kurtulacaktı cahiliyenin karanlığından? İnsanlık bugün de kurtulamayacak, acı, gözyaşı, ızdırap ve bunalımlardan. O, her şeyde en güzel örnektir. Baba olarak, komşu olarak, yönetici olarak, komutan olarak, genç olarak en güzel örnektir. Peygamber efendimiz, en güzel ahlak sahibidir. Efendimizin ahlakına bütün gücüyle sarılmayan insanlık, insani erdemleri, yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluğu, vefayı da kaybetmiştir. Peygamber efendimizi görmeyen insanlık kendini kaybetmeye mahkum olmuştur. İşte bir mevlit gecesindeyiz. Peygamberimize olan muhabbetle bir aradayız. Bu gecenin en büyük fazileti ve bereketi, Peygamber efendimizi hakkıyla anlamaya azmetmektir. Getirdiği değerleri yaşamaya kendi kendimize söz vermektir. Onun üstün ahlakını ahlak edinmeye karar vermektir. Onu sevdiğimizin ispatı sünneti seniyyesini yaşamaktır. Bilinmelidir ki, Hazreti Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir" diye konuştu.

"Yeryüzü, Peygamber Efendimizin getirdiği değerler ile buluşursa, insanlık huzuru yaşayacaktır"

"Mevlid-i Nebiyi anmak, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak, güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. Bugün yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa insanlık huzuru yaşayacaktır. Dünyayı, İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygamber'e ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur."

"Bu yılki Mevlid'i Nebi Haftası'nın konusu, 'Peygamberimiz ve Gençlik' olarak belirlendi"

Hazreti Peygamber'in çocuklara ve gençlere verdiği önemden de bahseden Erbaş, "Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, nesillerimizi Peygamber efendimizin hayatıyla, sünneti seniyyesiyle tanıştırmak bizim iman ve kulluk sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin dünya ve ahiret huzuru, milletimizin bekası ve insanlığın geleceği için yapacağımız en büyük iyilik nesillerimizi inanç ve medeniyet değerleriyle buluşturmaktır. Bunun için özellikle Peygamber efendimizin etrafında kenetlenen ve her biri İslam medeniyetinin harcı, insanlığın yıldız şahsiyetleri olan genç sahabilerle, günümüzün gençliğini tanıştırmalıyız. Peygamber Efendimiz onları şöyle tanıtıyor: 'Ashabımın her biri bir yıldızdır.' Bu yüzden, bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu, 'Peygamberimiz ve Gençlik' olarak belirledik. Peygamber Efendimiz, gençlere değer vermiştir, ideal ve ufuk vermiştir. Onları her daim dinlemiş, ötelemeden, incitmeden, onurunu kırmadan onlara rehberlik etmiştir. Çocukları gençleri eğitirken onlara şu nasihatte bulunmuştur "Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, sevdiriniz ve nefret ettirmeyiniz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarınıza yaklaşırken peygamber üslubundan taviz vermeyiniz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vaazının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize yaklaşırken, sevgili Peygamberimizin üslubundan metodundan asla taviz vermeden ve sapmadan bu işi yapmamız gerekiyor. Onları gerçek yiğitliği, güzel ahlak ve insanlara hizmet ile mümkün olduğunu bizzat kendisi örnek olarak göstermiştir. Hiçbir gölgenin olmadığı yerde güneşin bir mızrak boyu insanın başının üzerine yaklaştığı bir anda, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği insanlar içerisinde saymıştır kalbi ve gönlü cami ile mescitlere bağlı olan gençleri. İnşallah çocuklarımız ve gençlerimiz bu kültür ile yetişir ve Peygamber efendimizin müjdesine nail olurlar."

Vaazında ayrıca, Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Müslümanlar için tefekkür ve muhasebe iklimi olduğunu anlatan Erbaş, "Sözlerimizi hakikat, nezaket ve zarafet ekseninde muhasebe edelim. Davranışlarımızı güzel ahlak ve Peygamberimizin davranışları ekseninde muhasebe edelim. Kendimize, ailemize, çevremize, gençlerimize karşı sorumluluklarımızı iman ve kulluk ekseninde muhasebe edelim. Bütün hayatımızı, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebe edelim. Bu geceyi vesile kılalım. Hatalarımızdan ve günahlarımızdan arınalım. Gönüllerimizdeki peygamber muhabbetini, hayata peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşıyalım" diyerek, bütün Müslüman aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı. - ORDU