Enuygun'dan sömestirde "ailecek gidilecek yerler" önerisi

Türkiye'nin önde gelen uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, ev, iş, eğitim ekseninden biraz uzaklaşmak ve doğaya kavuşmak isteyenler için sömestir tatili rotaları belirledi.

Türkiye'nin önde gelen uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, ev, iş, eğitim ekseninden biraz uzaklaşmak ve doğaya kavuşmak isteyenler için sömestir tatili rotaları belirledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, online eğitim nedeniyle evlerine kapanan çocuklar, bugünün ardından 3 haftalık sömestir tatiline giriyor. Çocukların yanlarında ebeveynleri ile seyahat edebildiği, kayak pistlerinin de hafta sonu kısıtlamalarında otelde kalanların kullanımına açık olduğu bu süreç, ailece doğayla baş başa olmak için fırsat sunuyor.

i Enuygun, ev, iş, eğitim ekseninden biraz uzaklaşmak ve doğada tazelenmek isteyenler için birbirinden güzel sömestir tatili rotalarını sıraladı.

Yürüyüş, kayak ve ata binmek için Abant öne çıkıyor

Kış fotoğraflarının en güzel adresi Abant, çevresinde gezilecek yerleriyle de öne çıkıyor. Gölcük, göl etrafında yürüyüş ve mini bir piknik yapmak için ideal oluyor. Abant çevresinde turlamak, ata binmek, çocuklar için çok iyi bir aktivite. Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkati çeken Akkayalar da hem çocukları hem de ebeveynleri şaşırtacak güzelliğe sahip bulunuyor.

Abant Kartalkaya ise otel seçenekleri açısından oldukça zengin. Kayak yapmak isteyenler için Kartalkaya'da hem çocuklara hem de yeni başlayanlara uygun "baby pist"ler de bulunuyor. Üstelik artık hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında da otel misafirleri, kayak pistlerinden faydalanabiliyor.

Ayder Yaylası kışın bir başka

Yaylalara yazın gidilir denilmemesi bir de kışın gidilip görülmesi gerekiyor. Beyaz örtüyle giyinmiş ağaçlar, onlara yüksekten bakmanın verdiği huzur ve mutluluk insan ruhuna iyi geliyor.

Rize'nin Ayder Yaylası kış aylarının en popüler yaylalarından oluyor. Ayrıca yakın bölgelerdeki diğer yaylalar da deneyimlenebiliyor.

Sapanca son yıllarda sayıları iyice artan dağ evleri, bungalov tarzı konaklama yapabilecek yerleri, hatta çocuklara özel kamplar sayesinde kısa süreli aktiviteli tatil yapmak isteyenlerin gözde yeri oluyor.

Sapanca'nın her mevsimi ayrı güzel ancak bu mevsimde kar yağışı, burayı daha da keyifli hale getirdi. İsteyenler Kartepe'de kayak keyfi de yapabiliyor.

İstanbul'da da doğanın keyfini çıkarmak mümkün

İstanbul Kemerburgaz'da açılan Kent Ormanı da iyi bir seçenek oluyor. Açık havada ayaküstü evden hazırlanan bir şeyleri yiyip, gezi alanında dolaşarak gözetleme kulesinden manzara izlenebiliyor. Belgrad Ormanı, Şile, Caddebostan sahili, Yeşilköy sahili gibi bölgelerde gezinti de keyifli seçenekler arasında yer alıyor.

Bisiklet, kaykay aylardır eve kapanan çocuklara iyi gelecek. Ayrıca İstanbul'a yakın Darıca sahilinde açılan Hobbit Evleri'ni de ziyaret edilebiliyor.

Beyaz örtüsüyle bulutu andıran görüntüsü, Pamukkale'yi özellikle çocuklar için son derece heyecanlı kılıyor. Sömestirde, Pamukkale'nin muhteşem atmosferinde birkaç günlük kısa süreli bir tatile çıkabiliyor, Hierapolis Antik Kenti hatta tarihi dokumalarıyla ünlü Buldan'ı da gezebiliyor.

Uludağ, bu yıl da özellikle kayakseverlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelecek

Sömestr tatilinin en ünlü rotası Uludağ, bu yıl da özellikle kayakseverlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelecek.

Geçen hafta alınan "Hafta sonları kayak yapılabilir" kararı, kayak tatilcilerinin yüzünü güldürdü. Çocuklara kayak dersi aldırılabiliyor, temiz dağ havasında açık havada güzel bir tatil yapılabiliyor.

Kapadokya kışın muhteşem doğal güzelliğine, kar yağışının beyazlığını da ekleyince şahane bir yere dönüşüyor. Bu bölgenin tarihi mekanlarında yolculuk yapmak çocukların kültürel zenginliklerini geliştirmek adına öğretici olduğu kadar eğlenceli de olabiliyor. İsteyenler Erciyes'e kayak yapmaya da gidebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt