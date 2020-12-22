Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı
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Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

22.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:32
Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

Gemlik Belediyesi, engellilerin istihdamını sağlayacak Engelsiz Montaj Atölyesi'ni hizmete açtı.

Gemlik Belediyesi, engellilerin istihdamını sağlayacak Engelsiz Montaj Atölyesi'ni hizmete açtı.

Sağlık tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp HES kodları sorgulanarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giren engelliler, uzman eğitimciler Gizem Sertkaya ve Özlem Kılıç rehberliğinde, elektrik sistemleri üretiminde kullanılan basit parçaların montajına başladılar. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan montaj atölyesine gerçekleştirdiği ziyarette çalışanlar ile bizzat ilgilendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sertaslan, Engelsiz Montaj Atölyesi'nin Gemlik'te istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Sertaslan, "Gerek sosyal, gerekse çalışma hayatında engelleri kaldıracak arkadaşlarımız ile bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Gemlik Belediyesi olarak önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kreş, yaşlı konukevi, Halk Market, Engelsiz Taksi, Hasta Nakil Ambulansından sonra Engelsiz Montaj Atölyemizi hayata geçirdik. Müdürlüğümüz ile iletişime geçen engelli bireyler, arzu ettikleri takdirde atölyemizde görev alarak sosyal hayata katılırken belediyemizin kendilerine tanıdığı imkanlardan faydalanabilecekler. Ayrıca atölyemizde çalışan arkadaşlarımız, bölgemizdeki işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilecekler. Gemlik Belediyesi olarak hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı
Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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