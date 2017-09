Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de "Benimle oynar mısın" etkinliği düzenlendi.



Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli bireyler ve aileleriyle 'Benimle oynar mısın' etkinliğinde biraraya geldi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ve yönetim kurulu üyelerinin katıldı.



Engelsiz performans



Maarif Koleji, Döşemealtı Gençlik Merkezi (DÖGEM) desteğiyle gerçekleşen etkinlikte müzik, dans ve yarışmalarla özel çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşadı. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin tamamı özel çocuklardan oluşan davul ritim grubunun performansı büyük alkış alırken Engelsiz Kafe Ritim Grubu'nun söylediği şarkılara da herkes eşlik etti.



Öncelikli işimiz



Etkinlikte konuşan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, engelli bireylerin toplumun her kesiminde görmenin ve onları üreten bireyler haline getirmenin yapılması gereken en öncelikli işlerden olduğunu söyledi. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır olduğunu belirten Cephaneci, "Engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya erişilebilir ve ulaşılabilir bir kent için sadece bizler değil herkes elinden geleni yapmalıdır. Bu da toplumsal duyarlılıkla mümkündür. Belediye olarak engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemleri almaya bu yönde projeler üretmeye, kentimizi engelsiz hale getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin yaşam kalitesini yükseltmek için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. 7/24 her zaman yanınızdayız. Daha fazlasını ve daha iyisini sizlerle birlikte yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.



Albümleri hediye edildi



Etkinlikte ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelli Haftası'nda nikah tazeleyen engelli çocukların ailelerine 'nikah albümleri' de hediye edildi. - ANTALYA