Engelli memur adaylarına 'online' destek
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Engelli memur adaylarına 'online' destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na online olarak hazırlanan memur adaylarının dersine katılarak onlara başarı diledi.

Engelli memur adaylarına 'online' destek
11.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:39

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na online olarak hazırlanan memur adaylarının dersine katılarak onlara başarı diledi.

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından memur adayı engellilere yönelik ücretsiz olarak düzenlendiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursunu koronavirüs tedbirleri çerçevesinde online ortama taşıdı. EKPSS kursunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, engelli memur adaylarıyla görüntülü sohbet etti. sorumlulukları dahilinde projeler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek. Dezavantajlı kardeşlerimizin geleceğe hazırlanırken işlerinin kolaylaştırılması hususunda düzenlenen bu tür eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz" diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde çalışan uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen kurstan, Yıldırım'ın yanı sıra Nilüfer, Osmangazi, Kestel ve Gürsu gibi Bursa'nın diğer ilçelerinden gelenbirçok vatandaşın yararlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, "E KPSS kursumuz engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamı için çok önemli. Haftanın 5 günü online ortamda sürdürdüğümüz kursumuzda Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri, özel konu anlatımları ve soru çözümleri ile eğitim hizmeti sunuyoruz. Şu anda 30 engelli kardeşimiz bu kurstan sınav zamanı gelene kadar eğitim alacak. Engelli kardeşlerimizin topluma daha yararlı fertler haline getirilmesi için bu tarz eğitimleri önemsiyoruz. İnşallah her bir kursiyerimiz güzel puanlar alarak atanırlar. Ben öncelikle kursiyerlerimize emek veren hocalarımıza teşekkür ediyor, engelli memur adaylarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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