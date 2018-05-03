Enflasyon Rakamları Nisan'da Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Nisan ayında enflasyon beklentileri yüzde 1.47 seviyesindeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en yüksek artış yüzde 10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,75 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Nisan 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.