'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine büyük ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimine büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narko rehber Mustafa Volkan Tahpur, Osmangazi Belediyesi'nin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narko rehber Mustafa Volkan Tahpur, Osmangazi Belediyesi'nin kadın personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verdi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde kadın personellere, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde özellikleri, madde bağımlılığı, madde bağımlılığının fiziki, sosyal, psikolojik belirtileri, ailelerde tespit ile tedavi süreci" gibi konular anlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında gerçekleşen eğitime personelin ilgisi büyük oldu.

Uyuşturucunun çağın en büyük meselesi olduğuna dikkat çeken polis memuru Mustafa Volkan Tahpur, "Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısı büyük önem arz ediyor. Özellikle annelerimizin bu konuda bilinçli olması yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli rol oynuyor. Bilgili bir annenin çözemeyeceği mesele yoktur" dedi.

Bunun yanı sıra Mustafa V. Tahpur, "Narkotik suçlarla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla geliştirilen 'Uyuma' ve WhatsApp ihbar hattımızla vatandaşlarımız uyuşturucu madde kullanımı ya da ticaretine şahit olduklarında bizlere metin, görüntü, video, anlık konum ile ulaşabiliyor. Kimlik bilgileri deşifre edilmeden ihbarın gereği uzman ekipler tarafından yerine getiriliyor. Bunun yanı sıra narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak için oluşturulan 0552 155 16 16 numaralı hattımız da 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Böylece Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucunun önüne barikat kurmuş oluyoruz" diye konuştu. - BURSA

En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimine büyük ilgi

En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimine büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

 Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada

Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada

 Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamit Altıntop Marcao Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:08:21. #1.11#