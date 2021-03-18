Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:37
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039968-0,48Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039968-0,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,224719-0,42
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,090698-0,41
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,754604-0,33
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066740-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,767808-1,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041615-0,98
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,033024-0,50
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,260989-0,19
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,013572-0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,098332-2,41
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,157563-2,17
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,147703-1,54
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,205242-1,50
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,387823-1,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,971543-1,32
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,420584-1,29
Tacirler Portföy Değ. Fon5,149478-1,12
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,128574-0,93
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,233557-0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,914778-1,38
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,891639-1,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,183907-0,93
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,214033-0,42
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,519035-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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