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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,98 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018269-2,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019542-1,98
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021192-1,93
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020160-1,91
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021824-1,90
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020959-1,84
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020350-1,81
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019285-1,73
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,019567-1,73
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018868-1,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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