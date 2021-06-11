BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109701-0,57Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106042-0,48MetLife Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109701-0,57
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106042-0,48
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060159-0,31
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,101360-0,30
NN Hay. Em. Değ. EYF0,083254-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010589-0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010662-0,18
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024027-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010671-0,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020045-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,067875-0,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,101337-0,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0654990,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015913-1,07
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083347-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088312-0,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,040730-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,025685-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032703-0,41
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015939-0,23
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021533-0,17
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,032716-0,10
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029987-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,055434-0,82
VEM Altın Katılım EYF0,057609-0,80
HEM Altın Katılım EYF0,033861-0,77
ZEM Altın Katılım EYF0,055015-0,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,050619-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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