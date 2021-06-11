BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109701-0,57Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106042-0,48MetLife Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109701
|-0,57
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106042
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060159
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,101360
|-0,30
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,083254
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010589
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010662
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024027
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010671
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020045
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067875
|-0,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101337
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065499
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015913
|-1,07
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083347
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088312
|-0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040730
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,025685
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032703
|-0,41
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015939
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021533
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032716
|-0,10
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029987
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055434
|-0,82
|VEM Altın Katılım EYF
|0,057609
|-0,80
|HEM Altın Katılım EYF
|0,033861
|-0,77
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055015
|-0,77
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050619
|-0,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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