Emre Belözoğlu en büyük hayalini bu sözlerle anlattı: Bu memleketin çocuklarına F.Bahçe forması giydirmek istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yapılanmasını gördükten sonra Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istediğini belirtti. Belözoğlu en büyük hayalini ise, "Benim hayalim bu, memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu" cümleleriyle anlattı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise kendisi için kolay olmadığını, izlediği videoda çocukluğuna gittiğini ifade ederek, ''Çocukluğum Zeytinburnu'nda geçti. Buna vesile olan tüm hocalarıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Allah bana tuttuğum takımda futbolu bırakmayı nasip etti. Pandemi sürecinden dolayı biraz izoleyiz taraftarlarımızla veda edemedik. Gerçekten futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının olduğuna şahit oldum bu süreçte. Başta başkanımız olmak üzere finans ekibinin, iletişimden sorumlu olan arkadaşlarımız var. Böyle bir yapı içerisinde olmayı çok istedim. Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istedim. Seni beni olmadan sadece biz olduğumuz bir sürecin içinde olmak istedim. İnsanların sabah uyandıklarında evlerine gittiklerinde mutlu eve gitmelerini istiyoruz. Rahmetli İslam ağabeyin dediği gibi 'Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur.' Sezon sonu umarım Fenerbahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. Kendini Fenerbahçe'ye ait hisseden herkes için söylemek istediğim bizlere inanmaları. Mutlaka hatalarımız olacaktır ama bu camianın her daim ayakta durabilmesi için sizlere ihtiyacımız var'' dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM, BU MEMLEKETİN ÇOCUKARINA F.BAHÇE FORMASI GİYDİRMEK"

Başkan Ali Koç'un kendisine görev vermesinden sonra bir proje çizdiklerini dile getiren Emre Belözoğlu, ''Bu süre zarfında aslında çok gündeme geldim ve bundan rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Biz bu süreci hep beraber yönettik başkanımız önderliğinde. Bu yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. İstişare ederek, planlayarak, hazırlayarak gitti. Mevcutta kabul etmek gerekiyor ki sportif başarı takım için kaçınılmazdı. Bu yüzden hamlelerimizi bu yönde yaptık. Kulüplerin artık nasyonel sorumlulukları da var ve kulübümüz bu sorunlarla başladı. Ciddi bir planlama yapığımızı düşünüyorum. Transferi hiç bir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncuları getirdik ama sahanın içinde skorların desteklediği süreç olursa Fenerbahçe önümüzdeki senelerde daha güçlü bir şekilde atlatacak. Şampiyonlukla beraber daha uzun planlamalar yapacağız. Benim hayalim bu, memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu. Altyapı ile beraber daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Yola çıktık ve inanıyorum hep beraber skorlar da bizim lehimize. İyi günlerin yanında kötü günlerde olacak. Ben sen demeden biz olarak yönetebilmek. Bunu iyi yapabilecek bir ekip var. Başkanımızın hocamızın önderliğinde burayı daha güzel günlere çalışacağız'' diye konuştu.

"YENİ TRANSFERLERİN MAAŞ ORTALAMASI 1 MİLYON EURO"

Yeni transferlerin maaş ortalamasını anlatan Belözoğlu, "Erol Hoca gelene kadar transferlerde başkanımız ve yönetimle ilerledik. Hocamız dahil olduktan sonra daha kalabalık bir ekip olduk. Kaliteli oyuncu gelmesi gerekiyordu, bir de finansal zorunluluklar var. Yaptığımız tüm transferlerde ortalama maaş 1 milyon euro. Bütçeyi de küçülttük. Önümüzdeki sene de bütçeyi düşürerek devam edeceğiz. İnsanlar belki önümüzdeki sene daha farklı şeyler bekleyecek ama gerçekçi olmak lazım. Erol Hoca'ya ve başkana elimden gelen yardımı yaptım. İstediğimiz 2-3 oyuncu vardı. Alamadığımız oyuncular da var. Türkiye Ligi, Avrupa'da 5 ligden geride. Oyuncular bazen tercihlerini başka ülkelerden yana kullandı, saygı duyuyoruz. 10'da 8, 10'da 9 olarak istediklerimizi yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

"BU BÜYÜK CAMİAYA, BAŞKANIMIZ GİBİ MERT VE SAMİMİ BİR İNSANA YARDIMCI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'a bağlı olduğunu ve futboldan sorumlu olduğunu belirterek, ''Özellikle altyapı ile alakalı kendisinden özel isteğim oldu. Beraber hareket ettiğimiz ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var. Samandıra'da aynı şekilde devam ediyor. Orada oturmuş bir yapı vardı. Saha içi tecrübemizle beraber saha dışı işleri yönetmek konusunda kendimizi bir adım önde görüyoruz. Mutlaka hatalar olacaktır. Biraz daha farklı ve dinamik olacak önümüzdeki süreç.Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Türkiye'de istediğiniz kadar bir oyuncuyu örnek alın ülkenin farklı parametreleri var. Ben elimden geldiğince bir çok hayalimden vazgeçerek gururumu arka plana iterek kararlar alıyor. Fenerbahçe için bu kararı almaktan memnunum. Bu büyük camiaya, başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

"KULÜBEDE OLMAYACAĞIM"

Emre Belözoğlu, maçlarda yedek kulübesinde yer almayacağını belirterek, ''Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe'nin başarısı demek. O'na rahat bir ortam sağlamak, faydalı işler yapmak adına görevi de bizde. Biz bunu korumak adına taşın altına elimizin altına koyacağız'' dedi.

"BÜTÇEYİ KÜÇÜLTTÜK VE KÜÇÜLTEREK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe'ye yani katılması planlanan oyunların seçiminde ilk etapta Başkan Ali Koç ile ilerlediklerini, sonrasında ise Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle hep birlikte karar aldıklarını belirten Emre Belözoğlu, ''Genel anlamda bizim için önemli olan kaliteli oyuncunun gelmesi gerekiyordu. Bu işin finansal tarafı var ve bu çok önemli. Kulübün çok ciddi sorumlulukları var bu anlamda. Bütün yaptığımız transferlerde ortalaması bu oyuncuların 1 milyon Euro'ya geliyor. Bütçeyi küçülttük ve küçülterek devam etmemiz gerekiyor. Değişmesi gereken kadroyu elimizde aldığımızda önümüzdeki sene başka şeyler bekleyecekler ama gerçekçi olmak lazım. Benim inandığım bir çok oyuncuyu yöneticilerimiz ve hocalarımız destekledi. Beraber karar verdik. İstediğimiz 2-3 oyuncuyu maddi anlamda alamadıklarımız oldu. Türkiye ligi kabul etmemiz gerekiyor ki üst seviye liglerden geride. Oyuncular tercih ederken bunları başka yerde kullandılar. Mevcutta yaptığımız işleri yaptığımızı düşünüyorum'' diye konuştu.

"MADDİ OLARAK DOĞRU BİR SÜREÇ YÖNETTİK"

Kadro yapılanması ve maçlardaki oynama şekilleri ile ilgili muhatabın Erol Buut olduğunu dile getiren Belözoğlu, ''Teknik konularda yorum yapmayayım. Ben soyunma odasından geldiğim için transfer sürecinde açıkçası bu süreci oyuncu merkezli yönettim. Oyuncularla görüşerek onların soyunma odalarına girerek dolaylı olarak karakterini, oyuncu tipini araştırdım. Gittiğimiz oynadığımız takımlarda bir sürü arkadaşlıklar oldu. Bir çoğu teknik adamlık yapıyor. Oyuncuları belirlerken farklı parametreler vardır. Ben kendi gerçeklerimde, oyuncularla iletişime geçerek ilerledim. 22-23 yaşımdan beri her takımda takım kaptanlığı yaptım. Sporculardan hiçbir zaman çok kötü bir insan çıkmaz. Yeter ki onların inanacağı değerleri sunun. Elimden geldiğince bu metot ile yürüdüm. Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe'ydi. Maddi olarak da bu anlamda doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. Daha iyisini yapabilecek o potansiyelimiz mevcut'' şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN YAŞADIĞI PROBLEM KALİTEYDİ"

Fenerbahçe'nin yönetiminde ve teknik ekibinde kim olursa olsun kadronun her sene şampiyon olması gerektiğini vurgulayarak, ''Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman oyuncunun gençliğine yaşlılığına inanmadım. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını görecek kapasiteye sahibim. Fenerbahçe'nin yaşadığı problem kaliteydi. Bunları yapmaya çalıştık. İnşallah skorlarda yardım eder ise bu birazcık sanki çabuk hedefe gitmekmiş gibi bir algı var. Planlamamızı biraz ligi bilen oyuncular, takımda sorumluluk alabilecek oyuncular var. Takımımızda kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncu var. Oyundan çıkarken, oyunda kenarda duran herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek bu süreçte beni çok mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların doğruluğunu tartıştığımız zamanlar olacak. Şuan süreç iyi gidiyor. Skorlar birazcık camiaları birleştirir, kötü olursa ayrıştırır. Biz skorlar kötü gitse de doğru dokunuşları yapacağız. Hayallerin de ötesinde bazen kendi hayallerinden de çok sevdiği için gururundan vazgeçebiliyor. Ben şuan Fenerbahçe kulübüne yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir gün başka hayalim hedefim olursa bunu paylaşacağım. Hayalim en iyisini yapmak'' dedi.

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR DAVRANACAĞIM"

F.Bahçe'de çalışacak olmanın en büyük motivasyonu olduğunu belirten Emre, "Benim için motto 'Tanısanız seversiniz' ya, benim için sahada kazanmak önemlidir. Ben de hatalar yaptım. Her şey geride kaldı, zor da olsa geride kaldı. Bırakmak zordu. Fenerbahçe'ye devam edecek olmak en büyük motivasyonumdu. Fenerbahçe'ye yakışır davranacağım. Saha içerisinde belki kendimi değil ama etrafımı iyi yönettim. Fenerbahçelilerin beni sevmesi, beni çok mutlu etti. Bunu yaşayarak anlarsınız" şeklinde konuştu.

"AVRUPA HER ZAMAN HEDEFİM OLACAK"

Futbol anlamında batıya yöneleceklerini belirten Fenerbahçe'nin sportif direktörü, "Hayallerimi ve hedeflerimi dillendirmeyi sevmiyorum ama Avrupa her zaman hedefim olacaktır. Şu an Türk futbolunun batıya muhtaç bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Yapılanma, finansal süreçler vs.. Belki kendi hayatımda çok batıcı değilim ama futbolda batıcı olduğumu göreceksiniz" dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN MUTLU UYANMALARINI HEDEFLİYORUM"

Kulüp olarak öncü olmaya devam edeceklerini belirten Emre, "Bütün çocukların salı sabahına mutlu uyanmalarını hedefliyorum. Öncü kulüp olmaya devam edeceğiz, onları da başarılarla dolu senelerle hayata motive etmek istiyoruz. Onların hayatlarına dokunmak, bizim başarılı olmamızdan geçecek" ifadelerini kullandı.

"ÖMER FARUK BEYAZ'DAN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

Emre Belözoğlu, kaptanlık pazubentini Ömer Faruk Beyaz'a verdiğini ifade ederek, ''Kardeşim gibi. Ama bir de işin başlangıcı olarak bunu yaptım. Alt yapıdaki arkadaşların bu kulübe inanmalarını istediğim. Ömer Faruk' verdiğim bu sorumluluk ile. 15-20 güne kadar hızlanacak. Kendisi, ailesi ve menajeri ile bir görüşme yaptık. Bizden beklentileri var, bizim de onlardan beklentilerimiz var. Akıllı zeki bir oyuncu daha da büyük bir oyuncu olacaktır. Elimizdeki projeyi kendisine sunacağız'' diye konuştu.