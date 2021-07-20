Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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