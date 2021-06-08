Emine Erdoğan'dan, Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kanada'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürülmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kanada'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürülmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Kanada'da öldürülen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, İslamofobik nefreti lanetliyorum. Uluslararası toplum, her türlü nefret ve ayrımcılık karşısında birlik olmalıdır." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten