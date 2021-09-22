Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdürü Antalya'nın Aksu İlçesinde farklı tropikal meyvelerin olduğu ve hobi olarak başladığı bahçesinde, ejder meyvesi, mango, passiflora, papaya, pepino, guava ve avokado yetiştiriyor.

ANTALYA (İHA) - Emekli Okul Müdürü Antalya'nın Aksu İlçesinde farklı tropikal meyvelerin olduğu ve hobi olarak başladığı bahçesinde, ejder meyvesi, mango, passiflora, papaya, pepino, guava ve avokado yetiştiriyor.

Şubat ayında Aksu İlkokulu müdürlüğü görevinden emekli olan Erol Aytar, 6 bin 550 metrekare bahçesinde 20'ye yakın ağaç çeşidi yetiştiriyor. Emeklilik günlerini hobi olarak yaptığı bahçesinde uğraşarak geçirmeyi düşünen Erol Aytar'ın hayatı, bir televizyon programında izlediği bir haber le değişti. Tropikal meyve yetiştirmeye heves eden emekli okul müdürü, ilk olarak Mısır'dan gelen mango fidanlarıyla işe başladı. Amacının tropikal bitkileri Antalya'da yaymak olduğunu söyleyen Erol Aytar, "Mayıs ayında ektiğimiz fidanlarımızdan, gelecek yıl Temmuz- Ağustos aylarında eğer iklimi severlerse ilk ürünlerimizi alacağız. Fidanları hobi amaçlı dikmiştik fakat bu bahçede 43 tane mango fidanı var. Bu ağaçlardan birkaç tanesi hobi olur diğerleri ticari amaçla bakılır. Aksu'da açık alanda yetişip yetişmeyeceğini deniyoruz. Bahçenin üzerini güneşi engellemek için kapattık" diye konuştu.

Farklı uğraşları sevdiğini dile getiren Erol Aytar, tropikal bitki yetiştirmek isteyenlere "Ömrüm boyunca farklı şeyler denedim. Farklı bir şeyler yapmak isteyenlere ve yeniliklere açık olan insanlara tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Antalya'da adı çok duyulmayan bir tropikal meyve olan Guava'yı da bahçesinde yetiştiren Erol Aytar, 6 yıl önce diktiği ağaçtan, 2 yıldır meyve aldıklarını dile getirdi. Bu meyvenin C vitamini ve antioksidan deposu olduğuna değinen Erol Aytar, guava meyvesini gelen misafirlerine ikram ediyor. - ANTALYA

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar

Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Muslera Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:40:49. #1.17#