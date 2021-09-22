Emekli okul müdüründen tropikal meyve bahçesi

ANTALYA (İHA) - Emekli Okul Müdürü Antalya'nın Aksu İlçesinde farklı tropikal meyvelerin olduğu ve hobi olarak başladığı bahçesinde, ejder meyvesi, mango, passiflora, papaya, pepino, guava ve avokado yetiştiriyor.

Şubat ayında Aksu İlkokulu müdürlüğü görevinden emekli olan Erol Aytar, 6 bin 550 metrekare bahçesinde 20'ye yakın ağaç çeşidi yetiştiriyor. Emeklilik günlerini hobi olarak yaptığı bahçesinde uğraşarak geçirmeyi düşünen Erol Aytar'ın hayatı, bir televizyon programında izlediği bir haber le değişti. Tropikal meyve yetiştirmeye heves eden emekli okul müdürü, ilk olarak Mısır'dan gelen mango fidanlarıyla işe başladı. Amacının tropikal bitkileri Antalya'da yaymak olduğunu söyleyen Erol Aytar, "Mayıs ayında ektiğimiz fidanlarımızdan, gelecek yıl Temmuz- Ağustos aylarında eğer iklimi severlerse ilk ürünlerimizi alacağız. Fidanları hobi amaçlı dikmiştik fakat bu bahçede 43 tane mango fidanı var. Bu ağaçlardan birkaç tanesi hobi olur diğerleri ticari amaçla bakılır. Aksu'da açık alanda yetişip yetişmeyeceğini deniyoruz. Bahçenin üzerini güneşi engellemek için kapattık" diye konuştu.

Farklı uğraşları sevdiğini dile getiren Erol Aytar, tropikal bitki yetiştirmek isteyenlere "Ömrüm boyunca farklı şeyler denedim. Farklı bir şeyler yapmak isteyenlere ve yeniliklere açık olan insanlara tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Antalya'da adı çok duyulmayan bir tropikal meyve olan Guava'yı da bahçesinde yetiştiren Erol Aytar, 6 yıl önce diktiği ağaçtan, 2 yıldır meyve aldıklarını dile getirdi. Bu meyvenin C vitamini ve antioksidan deposu olduğuna değinen Erol Aytar, guava meyvesini gelen misafirlerine ikram ediyor. - ANTALYA