Elvan: "Üzerimizde Oynanan Oyunların Hiçbirini Başaramadılar, Başaramayacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Dışarıdan kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın aldırmadık. Dışarıdan gelen tehditlere boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar ne ise onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hiçbirini başaramadılar bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.

Elvan, beraberinde Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte AK Parti Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bayramların, kardeşliğin, barışın, huzurun ve birlikteliğin doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu söyleyen Elvan, bayramın hem Türk milleti hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Türkiye güçlendikçe saldırılar artıyor"

Türkiye güçlendikçe ve dünyanın her yerindeki mazlum insanlara yardım eli uzattıkça saldırıların da arttığına işaret eden Elvan, "Türkiye özellikle insani yardım alanında gayri safi yurt içi hasılasına düşen pay itibariyle dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'den çok daha gelişmiş, çok daha ileri düzeyde ekonomisi olan ülkeler olmasına rağmen Afrika'ya, Kafkaslara, Ortadoğu'ya, Asya'ya ve dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum kardeşimiz varsa elimizi o mazlum kardeşlerimize uzatıyoruz. Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyükçe bu kardeşlerimize kucak açtıkça, bizlere saldırılar artıyor. Türkiye'ye karşı mücadele daha da çetin bir hal alıyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve milletimizin destekleriyle önümüze konulan tüm engelleri aştık, bundan sonra da aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere boyun eğmediğini, hep birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ettiğini vurgulayan Elvan, "Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde mücadele vermeye devam edeceğiz, önümüze konulan engelleri aşacağız. Çünkü biz, birbirimize inandık, birbirimize güvendik. Dışarıdan kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın aldırmadık. Dışarıdan gelen tehditlere boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar ne ise onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve bu kardeşlik anlayışımız devam etsin. Sizler 15 Temmuz darbe girişiminde bir bütün oldunuz ve o darbecilere karşı müthiş bir mücadele sergilediniz, bu ülkeyi bölünmekten kurtardınız. Bu ülkenin önünü açtınız" şeklinde konuştu.

"Mersin 'Ak belediyecilik' ile buluşacak ve icraat ne demek gösterecek"

24 Haziran tarihindeki seçimlerde Mersin'in önemli sonuç aldığını ve artık kabuğunu kırdığını ifade eden Elvan, "Mersin halkı Mersin'in gelişmesi ve kalkınması için AK Parti Hükümeti ile daha da bütünleşecek. İnşallah yerel yönetim seçimlerini hep birlikte kazanacağız. Mersin'den çok daha geri konumda bulunan birçok il şuanda Mersin'i geçti. Bu seçimlerde Allah'ın izniyle Mersin'imiz AK Parti ile buluşacak ve Mersin'de icraatın ne olduğunu tüm Mersinli hemşehrilerimize gösterecektir. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1 yılda yapmış olduğu yatırım tutarı yaklaşık 750 milyon lirayı buldu. Daha önceki dönemlerde 300-400 milyon lira civarında olan tüm Mersin ili yatırımları bugün 1 milyarın çok daha üzerini aşmış durumda. Bu yatırımlara devam edeceğiz. Ancak biz Mersin'in gerçekten yaşanabilir bir huzur ve refah kenti olmasını da istiyoruz. Bunun için yerel yönetim seçimlerine hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Elvan, konuşmasının ardından partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitliği ziyaret etti. - MERSİN