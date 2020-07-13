- Elektrikleri kesilmek istenen köylüler ortalığı savaş alanına çevirdi - Elektrikleri kesilmek istenen köylüler ortalığı savaş alanına çevirdi Şanlıurfa'da borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı, Dedaş'a ait araçlara zarar verdi.

- Elektrikleri kesilmek istenen köylüler ortalığı savaş alanına çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı, Dedaş'a ait araçlara zarar verdi.

Şanlıurfa'da borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp Akçakale - Ceylanpınar arasındaki yolu trafiğe kapattı. Akçakale ilçesine bağlı Büyüktaş, Bulutlu, Yeşiltepe, Kılıçlı, Karanfil, Alçalı, Büyüktokaç, Karlıova gibi yaklaşık 10 kırsal mahalleden toplanan köylüler, iddiaya göre ödenmeyen borçlarından dolayı Dedaş ekiplerince elektrikleri kesilmek istendi. Köylüler, yolda ekiplerin araçlarını durdurarak, taş ve soplarla zarar verdi. Araçları ateşe vermek isteyen ekiplere olay yerine giden jandarma ekipleri engel oldu. Jandarma havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak köylüleri dağıttı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA