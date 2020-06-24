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Elektrik üretimi nisanda yüzde 16 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalışla 19 milyon 282 bin 889 megavatsaate geriledi.

Elektrik üretimi nisanda yüzde 16 azaldı
24.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:05

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalışla 19 milyon 282 bin 889 megavatsaate geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 47,4'ü hidroelektrik santraller, yüzde 13,7'si ithal kömür, yüzde 12,6'sı linyit, yüzde 10,3'ü rüzgar santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla doğal gaz, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 azalarak 19 milyon 282 bin 889 megavatsaate düştü.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 45 milyon 299 bin 980'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 19,2, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,8 artış gösterirken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 4, ticarethane tüketicilerinin sayısında ise kısmi bir düşüş yaşandı.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalarak 15 milyon 560 bin 12 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 39,6'sı sanayi, yüzde 32,5'i mesken ve yüzde 22,2'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 3,2'sinin aydınlatma ve yüzde 2,6'sının tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

Kurulu güçte artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,3 artarak 85 bin 115 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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