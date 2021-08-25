Elektrik Kesintisi

27. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması...

27. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 45-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Akdeniz, Siteler Sokak ve Uluçınar Mahallesi Akdeniz Sokağa 9: 15-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil(Orontes Sitesi), Sahil(Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil(Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı(Yıldız Sitesi) Sokağa 7: 00-11: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Başak, Pamir, Akgün ve Dostlar Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Mehmet Okur, Dar, Gök, Hoca Ahmet Yesevi, Köprü, Güngör, Yavuz Sultan Selim, Ardıç, Yazı, Hoca Ahmet Yesevi/1 Sokak ve Muhlisali Mahallesi Dönmez, Kurtuluş, Gedik, Maraşal Çakmak Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Depo, gök, Hoca Ahmet Yesevi, Köprü, Tepe, Yalı, Güngör, Yavuz Sultan Selim, Ardıç, Dağ, Kavaklı, Şevket Çalışkan ve Depo/1 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Ceyhan, NamıkKemal, Beyler Yurdu, Yiğitler, Fevzi Çakmak, Sılam, Yakut, Cengiz Topel, Mevlana, Piri Reis, Nülifer, Deliçay, Devlet Demir Yolu, Devran, İbni Sina, Vuslat, Yağmur, Ceylanlar, E-5 Karayolu, Şht. Muhsin Ataç, Çıngı Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi; H. Ahmet Yesevi, Akanlar, Hatay, Yağmur, Sahil Yolu 1, Sahil Yolu 2 Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 23, Çamlık, Komando, 102, 124, 249, 244, 133 ve 125 Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Doğakent Sitesi Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Faik Pınar, Atatürk/4, Atatürk/2 ve Atatürk/3 Sokak ile Kurtuluş Mahallesi Atatürk, Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1 ve Kurtuluş/14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Hisarcık Mahallesi Hisarcık Sokağa 10: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre