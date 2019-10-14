Elektrik hatlarına "tazyikli suyla" temizlik

14.10.2019 15:49

ENERJİSA, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek gerilim hatlarındaki yaklaşık 6 bin izolatörü tazyikli su sıkarak temizliyor.

Temizlik yapılacak bölgedeki yüksek gerilim hattı direğinde elektrik kontrolünü yapan ENERJİSA ekipleri ardından kuruma ait su tankeri aracıyla direğin üzerindeki izolatörlere tazyikli su sıkarak temizlik işlemini yapıyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 yıldan bu yana ilk defa yüksek gerilim hatlarında böyle bir temizlik işleminin gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yapılan işlemle zaman ve ekonomi anlamında tasarruf sağlandığını, yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörlerin, sıkılan tazyikli suyla temizlendiğini kaydetti.

Yetkililer, geçen sürede toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliğinin yapılmasıyla ileride yaşanabilecek elektrik kesintilerinin azalacağını, kullanılan elektriğin performansının artacağını vurguladı.

Kaynak: AA