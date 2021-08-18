Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu
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Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken akıma kapılarak düşen ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan 9 yaşındaki Mert Artan, 6 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken akıma kapılarak düşen ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan 9 yaşındaki Mert Artan, 6 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

İlçenin Balıklıgöl beldesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Mert Artan, 1 Ağustos Pazar günü mahallede akraba ve arkadaşlarıyla oynarken bir elektrik direğindeki kuş yuvasını gördü.

Yuvayı ve içindeki yumurtayı merak edip direğe tırmanan Artan, kablolara teması sonucu akıma kapıldı.

Bacakları, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Artan'ın yaklaşık 4-5 metre yüksekten düşme sonucu boynu da kırıldı.

Arkadaşlarının durumu ailesine ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Artan, burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda tedavi gören Artan, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra yanık tedavileri için hastanenin Yanık Tedavi Merkezine alındı.

"Yaşadığı korku dolu olayı unutamıyor"

Mert Artan'ın babası servis şoförü Mirze Artan, AA muhabirine, omurgasında kırık ve çatlaklar olan oğlunun, 3 ay boyunca boynunda platin kalacağını söyledi.

Aynı zamanda elektrik akımına kapılan oğlunun vücudunun sağ tarafının tamamen yandığını ifade eden Artan, şöyle konuştu:

"Bacaklarında da yanıklar olmuş. Durumu baya kötüydü, ölümden döndü. Ciğerleri zedelenmiş ve bayağı vücudunda tahribat vardı. Burada doktor ve sağlık personeli çok ilgili. İlk defa Şehir Hastanesine geldim ve çok memnun kaldık. 6 gün civarında oğlum yoğun bakımda kaldı, sonra normal servise çıktı. Durumu iyiye gidiyor ve inşallah daha iyi olacak. Oğlum yoğun bakımda zor günler geçirdi. Bir süre bilinci yerine gelmedi. Yaşadığı korku dolu olayı günler geçmesine rağmen unutamıyor, geceleri uyanıp korktuğu için beni yanına çağırıyor."

Mert Artan ise elektrik direğine, kuş yuvasını merak ettiği için çıktığını anlatarak, "Yuvanın olduğu yere çıktığımda içinde yumurta yoktu. Sonra elektriğe çarptım. Çok korktum, başka bir şey hatırlamıyorum. Çocuklar böyle yerlerden uzak dursun." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da akıma kapılması sonucu kol, göğüs ve bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Artan'ı yakından takip ettiklerini, erken medikal müdahale sayesinde derin yanıkların olduğu bölümlerde şimdilik cerrahi işlemlerin olmayacağını belirterek, ilerleyen süreçte yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu
Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu
Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu
Elektrik direğindeki kuş yuvasını görmek isterken canından oluyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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