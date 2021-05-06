Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi

Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile DEDAŞ ekibi arasında kavga çıktı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile DEDAŞ ekibi arasında kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak sonlandırdı.

Ramazan ayında Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal Damlasu, Aydıncık, Binekli Demirli, Yenice ve Konacık mahallesi sakinleri, ekiplerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı ihbar üzerine bölgeye giden jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

DEDAŞ yetkililerinden yapılan açıklamada, "Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu" denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi
Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:39:42. #1.15#

title