Elbise denince QRAS!

25.11.2019 08:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:20

'Güçlü kadın' diyerek yola çıkan QRAS'ın tasarımcı kadınları, uzun elbise modelleri ile hayatı kolaylaştırıyor. Tasarladıkları ürünler, günlük elbise olarak kullanılabileceği gibi kadınlara ofis şıklığı da sunuyor. Benzersiz elbise modelleriyle, tesettür giyim alanında da vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Siz de, QRAS'ın yaratıcı uzun elbise çeşitleri ile yapacağınız kombinler sayesinde hayatı yaşanabilir kılın…