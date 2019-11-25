Elbise denince QRAS!
'Güçlü kadın' diyerek yola çıkan QRAS'ın tasarımcı kadınları, uzun elbise modelleri ile hayatı kolaylaştırıyor. Tasarladıkları ürünler, günlük elbise olarak kullanılabileceği gibi kadınlara ofis şıklığı da sunuyor. Benzersiz elbise modelleriyle, tesettür giyim alanında da vazgeçilmezler arasında yerini alıyor.
'Güçlü kadın' diyerek yola çıkan QRAS'ın tasarımcı kadınları, uzun elbise modelleri ile hayatı kolaylaştırıyor. Tasarladıkları ürünler, günlük elbise olarak kullanılabileceği gibi kadınlara ofis şıklığı da sunuyor. Benzersiz elbise modelleriyle, tesettür giyim alanında da vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Siz de, QRAS'ın yaratıcı uzun elbise çeşitleri ile yapacağınız kombinler sayesinde hayatı yaşanabilir kılın…