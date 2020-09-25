Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

25.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:24

Son dakika habere göre Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.

Zorlu arazi şartlarında güçlükle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Gülay Seda Sayan Aleyna Tilki Aytaç Ağırlar
Spor Can Bartu Murat Şahin Benik Afobe Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Uefa Ekim Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 22:24:34. #1.15#
title