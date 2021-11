ELAZIĞ'DA 'KIZILAY SOKAĞI' AÇILDI

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, Kızılay Haftası kapsamında 'Kızılay Sokağı' açıldı. Kızılay'ın sahadaki tüm araç ve gereçlerinin yanında geçmişten günümüze fotoğraf sergisinin bulunduğu sokağa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

153 yıl önce kurulan Türk Kızılayı'nın 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında valilik meydanında 'Kızılay Sokağı' açıldı. Sokakta kan bağışı aracı, ikram aracı, mobil mutfak gibi Kızılay'ın sahadaki tüm araç ve gereçlerinin yanında geçmişten günümüze 30 adet fotoğrafın olduğu sergi bulunuyor. Bugün açılan sokak, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kızılay'ın 153 yıllık çok önemli bir kuruluş olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Zor zamanların kuruluşu. Eski ibaretle Hilal-i Ahmer, önemli bir kuruluşumuz. Kan bağışı, gıda yardımı, giysi, çadır, battaniye ve benzeri şeyleri özellikle Elazığ'da Ocak ayında yaşamış olduğunuz depremde de bir kez daha kendilerini gösterdiler. Her yerde, her zaman, her fırsatta kendi üzerine düşenleri yapıyorlar. Bizlere düşen de bu tür kuruluşlarımızın her zaman yanında olmak, onlara elimizden geldiği kadar imkanlar sağlamak ve yakın zamanda yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Kızılay'a kan bağışı kampanyasında yardımcı olmak anlamında farkındalık oluşturmak istiyoruz."

'HEDEFİMİZ İYİLİĞİ AŞILAMAK'

Elazığ Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Her yıl 29 Ekim-4 Kasım arası Kızılay haftası olarak kutlanmakta. Biz de Elazığ şubesi olarak Kızılay haftasını dolu dolu geçirmek, Kızılay'ımızı gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtmak için birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerden bir tanesi de bugün burada açmış olduğumuz Kızılay sokağı ve geçmişten günümüze resim sergisi. Bununla beraber yine afet ve lojistik bölge müdürlüğümüz ile, Kızılay şube başkanlığımızla ve kan merkezimizle öğrenci kardeşlerimizi özellikle okulları misafir ederek Türk Kızılayı'nın çalışmaları hakkında, yerleşkeleri hakkında, yapmış olduğu hizmetler hakkında gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendirerek bunlara Kızılaycılığı aşılamak, dolayısıyla iyiliği aşılamak. Hedefimiz bu. Bundan sonra da inşallah Kızılay'ın faaliyetlerinin toplumumuzun her kesimine özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtmak için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kızılay sokağımıza ve geçmişten günümüze resim sergimize tüm halkımızı, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı davet ediyorum" diye konuştu.