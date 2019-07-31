Elazığ'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Elazığ'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde, bir evin mutfağına pencereden yılan girdi.

Yılanı fark eden ev sakinleri, durumu Elazığ Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Kaynak: AA