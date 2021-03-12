Elazığ'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
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Elazığ'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

12.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:02
Elazığ'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, 2 hayvan telef oldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, 2 hayvan telef oldu.

İlçede saatte 70 ila 100 kilometre hızla esen şiddetli fırtına, İlçe Emniyet Müdürlüğünün depo ve odunluğunun yanı sıra bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Dürümlü köyünde de ağılın çatısı uçtu, 2 kuzu telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin köyde incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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