Elazığ'da, daha önce sadece Çin'de bulunan Achrus albicosta isimli böcek görüldü

Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen ve 1835-1935 yılları arasında Çin'de görüldüğü belirtilen Achrus albicosta isimli böcek Elazığ'da görüldü.

Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen ve 1835-1935 yılları arasında Çin'de görüldüğü belirtilen Achrus albicosta isimli böcek Elazığ'da görüldü.

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, yaptığı açıklamada, Elazığ'a bağlı Gökçebağlar köyünde çalışma yaparken daha önce görmedikleri bir böcek türüne rastladıklarını söyledi.

Rusya'daki araştırmacılarla ortak bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Özgen, araştırma sonucu böceğin yaprak pireleri grubundan Achrus albicosta olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Özgen, yaklaşık 4 aydır bu çalışmayı yürüttüklerini dile getirerek, "Bu çalışma bu bölgedeki böcek varlığının ortaya konulması açısından çok önemli. Harput bölgesinde Gökçebağlar köyümüzde örneklerimizi topladık. Burada bulduğumuz bir örneğimiz ilginç çıktı. Yaptığımız çalışmalar sonucu Achrus albicosta isimli böceğin Türkiye'de varlığını tespit ettik. Böceğin morfolojisini, mikroskopta ve çıplak gözle de görebiliyoruz. Böceğin rengi yeşil ve kahverengimsi. Bacaklarında yine kahverengi lekeler var. Üzeri desenli. Yaklaşık 2-3 milimetre boyutu var." dedi.

"İnsanlar için herhangi bir tehlike kaynağı oluşturmuyor"

Yapılan çalışma sayesinde böceğin üst ailesini de tespit ettiklerini aktaran Özgen, şunları kaydetti:

"Bu, bitkilerin genelde gövdelerinde çatlaklar arasında ya yumurta ya ergin olarak barınmakta. Ailenin genel özelliği bu. Bunlar yaprak pireleri ailesinde bulunuyor. Bitkiler için bazı zararları olabilir ama nötr özellikleri de var. İnsanlar için herhangi bir tehlike kaynağı oluşturmuyor. Bunu bilmemizde fayda var. Bu böceğin insanlara herhangi bir zararı yok. Sokucu, emici ağız yapısına sahip. Bitki öz suyunu emer. İnsanla bir bağlantısı yok. Üniversitemizin katkısıyla bu çalışmaları uluslararası bir boyutta yayınladık. Uluslararası zooloji dergisi Zootaxa da kısa sürede yayına kabul edildi."

"Bu tür, Çin'den sonra ilk defa ülkemizde bulundu. 1835 ve 1930'lu yıllarda Rus araştırmacıların Çin'de yapmış olduğu çalışmayla saptanan bu türümüzün Elazığ ilinde de olduğunu saptadık." diyen Özgen, bu çalışmaların süreceğini belirtti.

Özgen, yeni türleri kazandırmaya devam edeceklerini aktararak, "İnşallah bu çalışmamız hem ilimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin biyoçeşitliliğine değer katacaktır." diye konuştu.

Bu böceğin genelde çöl bölgelerinde bir bitkinin üzerinde yaşadığına işaret eden Özgen, doğada yaptıkları çalışmalarda bu bitkiye rastlamadıklarını kaydetti.

Özgen, bu yıl bu bitkiyi bulmaya çalışacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bitkinin değişik özellikleri de var. 2 metre ile 10 metreye kadar kök salabiliyor. Daha çok sıcak, kurak ve çöl iklimine sahip yerlere çok çabuk adapte olan bir bitki. Özellikle Harput, Bingöl ve Tunceli yöresi üçgeninde böcek biyoçeşitliliği çok değerli. Daha önceki çalışmalarda da yine yeni türlere rastlamıştık. Bu bölgenin biyoçeşitliliğini ortaya koymamız, Elazığ'ın ne kadar zengin bir yöre olduğunun ortaya konulması açısından çok değerli. İnşallah bu çalışmaları bilim dünyasına kazandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk