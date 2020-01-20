Elazığ'da 4 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz 2016'da Burgudere köyü Masala mevkisinde yük treninin geçişi sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için TCDD ile temasa geçti.
Yapılan çalışmanın sonucunda jandarma gözetiminde, raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.
Olay
Elazığ-Tatvan seferini yapan 53014 sefer sayılı yük treninin 30 Temmuz 2016 günü Burgudere köyü Masala mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yük treninin 5 vagonu raydan çıkmıştı.