Zes ve Vestel, 720 kW'lık Ultra Hızlı Şarj İstasyonlarını Kullanıma Sundular

Türkiye'nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Zes, Vestel Mobilite tarafından üretilen 720 kW gücündeki şarj istasyonlarını elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşturdu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarında ve altyapı projelerinde Türkiye'nin önde gelen markalarından olan Zes ve Vestel işbirliği ile elektrikli araçlar için sunulan çözüm ekosistemi gelişmeye devam ediyor. Zes, Vestel Mobilite'nin mühendislik ve teknoloji gücüyle üretilen 720 kW gücündeki şarj istasyonları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da elektrikli araç kullanıcılarına en hızlı hizmetlerden birini sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya yayılacak bu şarj istasyonları ile Zes ve Electrip markaları sürdürülebilir mobilite çözümlerindeki taahütlerini güçlendiriyor.

10 dakikada şarj

Vestel Mobilite'nin ürettiği ultra hızlı şarj istasyonları, bireysel ve ticari elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için tasarlandı. Araçların şarjlanma kapasitesine bağlı olarak otomobil, otobüs ve ağır vasıta araçlar için tek çıkışta 720 kW'lık gücün tamamını sunabilme yeteneğine sahip istasyonlar; şarj süresini 10 dakikaya kadar düşürüyor. Kısa sürede bir elektrikli otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini de kısaltıyor.

Yeni istasyonlar, ünite ve güç ünitelerinde oluşan modüler yapısı, sıvı soğutmalı kablo teknolojisi ve batarya entegrasyon opsiyonuyla, hem kullanıcılar hem de işletmeciler için önemli bir deneyim sunuyor. İleri teknoloji istasyonları ilk olarak İstanbul Levent 199 binasında devreye alan Zes, birçok filo ve bireysel kullanıcıya hizmet vermeye başladı. 2025 itibariyle Zes Türkiye ağı ve Electrip'in Avrupa'daki genişleyen altyapısıyla, stratejik ve premium noktalara konumlanacak istasyonlar aynı anda 8 araca hizmet verilebilecek.

Electrip Global CEO'su İnanç Salman şunları söyledi: "Türkiye'de Zes ile halihazırda 4 bin 500'ü aşan istasyonla bin 800 lokasyonda hizmet veriyoruz. Electrip ise başta İtalya olmak üzere Avrupa'daki hedef ülkelerinde yaklaşık 1.000 istasyona ulaşmış durumda. Elektrikli şarj ekosistemindeki gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine uygun bir strateji izleyerek 720 kW'lık ultra hızlı şarj istasyonlarımız, hem Türkiye hem de Avrupa'daki elektrikli araç kullanıcıları için şarj altyapısında yeni bir standart belirliyor. Zes ve Electrip markalarımızın yeni yatırımlarında önceliğimiz ultra hızlı şarj istasyonlarının kurulumu olacak. Hedefimiz, çok daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şarj deneyimi sunarak, elektrikli ulaşımı herkes için daha cazip hale getirmek. Bunu yaparken de kaliteli deneyim sunmayı önceliklerimizin başında tutuyoruz. Hem yatırım yapmak hem de belli bir kaliteyi tutturarak kullanıcı beklentisini karşılamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde benzerine az rastlanan bu ultra hızlı deneyimin hızla gelişen Türkiye elektrikli araç pazarı için bir ivme olacağını düşünüyor, sektörümüzün önünü açacak girişimlerde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel ise şunları söyledi: "Vestel Mobilite olarak, kısa sürede sektörümüzde öncü bir konuma geldik. Geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle sektörde standartları belirleyen bir noktadayız. Vestel'in tüketici elektroniği alanındaki köklü bilgi birikimini ve deneyimini, bu alana yaptığımız yatırımlarla birleştirerek güçlü bir yapı oluşturduk. Bugün Zes 'e teslimi sağlanan 720 kW güç çıkışlı ultra hızlı şarj istasyonumuz, kısa sürede şarj imkanı sunarak bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltıyor. Dünya genelinde kimi üreticiler 300 kW'lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlarken, Vestel Mobilite olarak bugün 720 kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını hizmete sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyada mobilite alanında sayılı şirketlerden biri olarak 1 ve 5 MW güç çıkışlı ürünlerimizin de portföyümüzde olduğunu belirtmek isteriz. 2017'den bu yana elektrikli araç şarj istasyonları üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bugüne kadar dört kıtada 35 ülkeye, 250 binden fazla şarj soketini başarıyla yerleştirdik. Bu alanda hem yerli hem de global birçok iş ortağımızla birlikte çalışıyor, sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Vestel olarak, inovasyon ve kaliteye olan bağlılığımızla sektörde fark oluşturmaya ve öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız." - İSTANBUL