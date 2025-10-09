Yusufeli Barajı, Türkiye'nin En Yüksek Barajı, Büyük Enerji Projeleri Ödülü Kazandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Barajın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yusufeli Barajı, sadece bir yıl içerisinde devlete 150 milyon dolarlık bir geri dönüş sağlamıştır. Yusufeli Barajı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne yıllık ekonomik katkısı yaklaşık 200 milyon doları bulmaktadır. Bu yönüyle Yusufeli Barajı, maliyetini devlete en hızlı geri ödeyen, en verimli projelerin başında gelmektedir" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Zorlu coğrafyada 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak gövde inşaatı tamamlanan barajın inşa sürecinde 'dar vadinin gizli hazinesi' olarak adlandırılan baraj havzasında su yüksekliği 247 metreye, depolanan su miktarı 1 milyar 250 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, türbinlerinin dönmeye başlaması ile tam kapasite enerji üretimine geçildi. Yusufeli Barajı, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yeşil Ekonomi Zirvesi kapsamında Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Proje Yarışması'nda, gösterildiği 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde altın madalya kazandı.

'YUSUFELİ BARAJI, BAŞLI BAŞINA BİR MÜHENDİSLİK BAŞARISIDIR'

Ödül sonrası DHA'ya konuşan Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yusufeli Barajı, sadece yüksekliğiyle değil, mühendislik açısından zorluklarıyla da Türkiye'nin en karmaşık projelerinden biridir. Bu proje, yalnızca bir baraj inşası olarak değil, aynı zamanda çok kapsamlı bir altyapı dönüşümünü içeren büyük bir projedir. Kayseri'den gelen enerji sisteminden tutun, Yusufeli ilçesinin taşınmasına, sular altında kalan Artvin-Erzurum yolu ile Artvin-İşbir yolu ve çevredeki köy yollarının yeniden yapılmasına kadar birçok zorluğu içinde barındırmaktadır. Bu yönüyle Yusufeli Barajı, başlı başına bir mühendislik başarısıdır" dedi.

'EKONOMİK KATKISI YAKLAŞIK 200 MİLYON DOLAR'

Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon dolar katkı sağladığını söyleyen Özdemir, "2024 yılı itibarıyla Yusufeli Barajı 2 milyar kilovat saat enerji üretmiştir. Üretilen bu enerjiden tüm Türkiye faydalanmıştır. Günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Enerjinin satış fiyatı ortalama 7,5 sent seviyesindedir. Bu hesaba göre, yıllık 2 milyar kilovat saatlik üretim, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir ekonomik değer anlamına gelmektedir. Yani Yusufeli Barajı, bir yıl içerisinde devlete 150 milyon dolarlık bir geri dönüş sağlamıştır. Ancak bu katkı sadece kendi üretimiyle sınırlı kalmamıştır. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde yer alan Artvin, Deriner ve Borçka barajları için de kilit bir rol oynamaktadır. Bu dolaylı katkılar da hesaba katıldığında, Yusufeli Barajı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne yıllık ekonomik katkısı yaklaşık 200 milyon doları bulmaktadır. Bu yönüyle Yusufeli Barajı, maliyetini devlete en hızlı geri ödeyen, en verimli projelerin başında gelmektedir" diye konuştu.