Bankalara dağıtıldı! Doları alt etmek isteyen ülke yüzlerce altın para bastı
Afrika ülkesi Zimbabve, dolara karşı yerli para birimini güçlendirmek için altından madeni para bastı. Her biri 31,1 gram olan 2 bin altın para bankalara dağıtılırken, yüksek enflasyon nedeniyle halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçınması üzerine basılan paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Banka ya da ev tutulabilen altın paralara üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendiği ifade edildi.
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Zimbabve, dolarla mücadele için 'altın para' bastı. Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu.
TİCARETTEKİ LİKİT İHTİYACINI KARŞILAMASI BEKLENİYOR
Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
ÜRETİM MALİYETİ OLARAK YÜZDE 5'LİK PAY EKLENDİ
İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor. Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.
FAİZ YÜZDE 200'E ULAŞTI
Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu. Zimbabve, 2020 yılında 19 ton, 2021 yılında ise 30 ton altın üretimi yapmıştı.