Yapı Kredi Portföy, uluslararası dört farklı organizasyon tarafından ödüle layık görüldü. Şirket, 'Global Business and Finance Magazine Awards 2023', 'World Business Stars Magazine 2023 Annual Awards' ve 'Finance Derivative Magazine' tarafından 'En İyi Portföy Yönetim Şirketi' olarak seçildi. Ayrıca 'Global Business Magazine' tarafından 'En İyi Emeklilik Fon Yönetimi' ödülünün de sahibi oldu.

Yapı Kredi Portföy, uluslararası dört farklı organizasyon tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Portföy, uluslararası dört farklı organizasyondan ödül kazandı.

Şirket, "Global Business and Finance Magazine Awards 2023", "World Business Stars Magazine 2023 Annual Awards" ve "Finance Derivative Magazine" tarafından "En İyi Portföy Yönetim Şirketi" olarak seçildi. Bununla birlikte Yapı Kredi Portföy, "Global Business Magazine" tarafından "En İyi Emeklilik Fon Yönetimi" ödülünün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, öncü ve güvenilir bir duruşla yıllardır müşterilerinin beğenisini kazandıklarını belirterek, kuruldukları günden bugüne müşterilerine en verimli yatırım alternatiflerini sunmak ve sınırları kaldırmak adına yenilikçi bir yönetim şekliyle çalıştıklarını ifade etti.

Yatırım yönetimi, iş performansı ve müşteri ilişkilerindeki itibarlı geçmişleriyle, müşterilerinin vazgeçilmez iş ortağı olmayı ve uzun vadeli değerleri oluşturmayı kendilerine ilke edindiklerine dikkati çeken Peker, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza hem getiri hem de sunulan hizmet anlamında en yüksek faydayı sağlamak en büyük önceliğimiz. Portföylerimizi farklı piyasalarda uzmanlaşmış profesyonellerimiz ve uzmanlarımız tarafından örnek bir takım çalışması ile yönetiyoruz. Kurum içi araştırma ve analizlerimizle, küresel çapta geniş bilgi kaynaklarını kullanarak kıstasları ve risk yönetimi kavramını göz önünde bulunduruyor ve bu noktada müşterilerimizin risk iştahları dahilinde onlara en iyi hizmeti sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda ulusal ve uluslararası çapta pek çok ödüle layık görülmek bizi oldukça gururlandırıyor. Kazandığımız bu ödüller, başarılarımızı tasdik ederken daha iyilerini başarmak adına bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."