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Van'ın değişmeyen damak tadı: Çörek

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Van'ın değişmeyen damak tadı: Çörek

Küçük Yıldız isimli 10 metrekarelik fırında üretilen Van çöreği için vatandaşlar kuyruk oluşturuyor

VAN - Van'da 1939 yılından itibaren üretilen ve dört mevsim tüketilen çörek, Ramazan ayında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Küçük Yıldız isimli iş yerinde üretilen çöreği almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Van'da 1939 yılından bu yana 10 metrekarelik Küçük Yıldız isimli iş yerinde üretilen Van çöreği, 7'den 70'e herkes tarafından özellikle kahvaltılarda tüketilen bir lezzet olarak sofradaki yerini koruyor. Tereyağı, süt, sıvı yağ, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla yapılan meşhur Küçük Yıldız çöreği, sipariş üzerine pek çok ülkeye de gönderiliyor. 1976 yılından bu yana baba mesleği fırıncılığı sürdürdüğünü belirten Seyfi Duman, meslekten de fırından da vazgeçemediğini söyledi. Fırının ilk önce amcaları tarafından işletildiğini daha sonra kendileri tarafından devam ettirildiğini ifade eden Duman, ileri ki süreçte yeğenlerine devredeceğini söyledi. Küçük Yıldız çöreğinin Van kahvaltısının vazgeçilmezi olduğunu belirten Duman, "Van çöreği denince akla Küçük Yıldız geliyor. Sebebi ise kalitesidir. Biz hiçbir zaman kaliteyi bozmadık. Kaliteyi de bozmadığın zaman herkes peşinden gelir. Bizim burada çıkan çörekler ile diğer fabrikalardaki çörek arasında yüzde 50 fark var. Bu da kaliteden kaynaklanıyor. Buranın tadı gibi yeri de tarihidir" dedi.

Küçük Yıldız çöreğinin 4 mevsim tüketildiğine dikkat çeken Duman, "Günde 4-5 bin adet çörek çıkarıyoruz. Sabah saat 04.00 gibi başlıyoruz, akşam iftara kadar devam ediyor. Buranın çöreğini yiyen 20-30 yıl sonra geldiği zaman tekrar gelip yiyor. Yani bağımlılık yapıyor. Bir yiyen bir daha geliyor. Gelince arkadaşını, dostunu da getiriyor" ifadelerini kullandı.

Van çöreğinin kahvaltının vazgeçilmezi olduğuna vurgu yapan Duman, "Van kahvaltısının önde gelen ürünü çörektir. Kahvaltı dediğin zaman akla Van çöreği gelir. Van çöreği olmadığı zaman diğer çöreklerle tat alamıyorsunuz. Şu an Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar sahur için alıyor. Bu da kuyruk oluşmasına neden oluyor. Ramazan ayında ancak yetiştiriyoruz. Normal diğer zamanlarda da işlerimiz yoğun ama Ramazan ayında daha da katlanıyor" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında yaklaşık 12-13 saat oruçlu çalışmanın zor olduğunu aktaran Duman, özellikle susuzluğun kendilerini zorladığını söyledi. İşletmede 8 kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekleyen Duman, babasından öğrendiği mesleği, çocukları okuduğu için yeğenlerine öğrettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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