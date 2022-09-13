Van haberleri! Edremit zeytinyağını Rusya'da tanıttılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen zeytinyağının Rusya piyasasındaki ihracat potansiyelini araştırmak için Moskova'ya çıkarma yapan Edremit Ticaret Odası heyeti Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) ofisini ziyaret etti

RTİB Başkanı Naki Karaaslan, görüşmede Rusya piyasası ve ekonomisi ile ilgili kısa bilgilerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan RTİB Başkanı Karaaslan, "Edremit Ticaret Odası heyetinin Moskova ziyaretinin ana nedeni bölgenin zeytinyağı ürünlerinin Rusya piyasasında değerlendirilmesi ve olması ihtimal sevkiyatların yapılabilmesi için planların yapılması. Bu yıl Avrupa'da, özellikle İspanya'da kuraklığın olması ve Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları, zeytinyağı sevkiyatını da ciddi etkiledi. Rusya bu bağlamda zeytinyağı için yeni arayış içinde. Türk zeytinyağının Rusya pazarında fazla yeri yok. Bu ürünlerin sevkiyatını artırmak için Edremit iş dünyası bu ziyareti gerçekleştirdi" dedi.

Heyete başkanlık eden Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci de Moskova'da faydalı görüşmeler yaptıklarını anlattı. Edremit zeytinyağının çok kaliteli ve sağlık açısından faydalı ürün olduğunu vurgulayan Semerci, Rusya piyasasına büyük ilgi duyduklarını kaydetti. Semerci, "RTİB ofisinde Başkan Naki Karaaslan ve diğer üye işadamları ile görüşerek faydalı bilgiler edindik. Moskova'da yaptığımız tüm bu görüşmeleri değerlendireceğiz. Kısa zaman içinde Edremit zeytinyağının Rusya piyasasına ihracatının başlatılması için bir plan belirleyeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Rus dostlarımız Edremit zeytinyağlarını çok sevecekler" diye konuştu.

BusinesStat'ın 2022 yılında hazırladığı Rusya Zeytinyağı Pazarı Analizi'ne göre, Türkiye, Rusya'ya zeytinyağı ihracatında kilit rol oynayabilir. Araştırmada, "Avrupa ülkeleri tarafından en katı yaptırım senaryosunun getirilmesine bağlı olarak, Türkiye ve Tunus, Rusya'ya zeytinyağı ihracatında kilit rol oynayabilir" denildi. - BALIKESİR